Families Chape-slachtoffers eisen smartengeld

Chapecoense zou daar uitkomen tegen Atlético Nacional in de finale van de Copa Sudamericana, de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League. Vlak voor de landing ging het mis. Het toestel van LaMia stortte neer. Van de 77 inzittenden overleefden slechts zes mensen de crash.



Na onderzoek bleek dat menselijk falen aan boord van het vliegtuig leidde tot de vliegramp. Ook luchtvaartmaatschappij LaMia en de luchtvaartautoriteiten in Bolivia kregen in het onderzoeksrapport de schuld. Het vliegtuig van het type Avro RJ85 stortte neer omdat de brandstof op was. De piloot had niet tijdig door dat zich door het brandstofgebrek technische problemen voordeden die ingrijpen vereisten.



De families van de slachtoffers willen de fouten op LaMia verhalen. Ze worden bijgestaan door de Boliviaanse advocaat Josmeyr Oliveira.