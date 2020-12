FA onderzoekt bijtincident van Bournemouth-speler Lerma

Samenvatting Van de Beek-concurrent McTominay schittert met snelle goals tegen Leeds

20 december Manchester United heeft voor de tweede keer dit seizoen een thuiswedstrijd in de Premier League gewonnen. De ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer was op Old Trafford veel te sterk voor Leeds United: 6-2. Oud-Ajacied Donny van de Beek moest bij de thuisclub weer genoegen nemen met een invalbeurt in de slotfase (71ste minuut), nadat zijn concurrent Scott McTominay een record vestigde.