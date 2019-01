‘Extreem boze’ Sarri fileert Chelsea: ‘Spelers niet te motiveren’

De 60-jarige Italiaan stond erop zijn kritiek in zijn moederstaal uit te spreken. ,,Ik wil een boodschap overbrengen aan mijn spelers en ik wil zo duidelijk mogelijk zijn. Dat kan het beste in mijn eigen taal.‘’

,,Ik ben ook extreem boos'', vervolgde Sarri. ,,Deze nederlaag was puur aan mentaliteit te wijten. De inzet is niet voldoende. Arsenal wilde winnen en speelde met overtuiging. Wij niet. Dat is voor mij heel moeilijk te accepteren. Ik had gedacht dat we verder waren.‘’



Chelsea staat vierde in de Premier League, met 3 punten voorsprong op Arsenal en Manchester United.



Bekijk hieronder de samenvatting van Arsenal-Chelsea