Sporting Clube de Portugal kwam in de thuiswedstrijd tegen Premier League-koploper in de 55ste minuut op een 2-1 voorsprong. Vijf minuten later leek Arsenal op gelijke hoogte te gaan komen, toen Gabriel Martinelli doelman Adan passeerde en de bal voor het inschieten had. Dat was gerekend buiten St. Juste, die na een corner voor Sporting razendsnel terug naar zijn eigen doel sprintte en met een uitstekend getimede tackle de 2-2 nog kon voorkomen.

De voormalig verdediger van Heerenveen en Feyenoord vierde zijn redding uitbundig met zijn teamgenoten, zoals Matthijs de Ligt dat woensdagavond ook al deed nadat hij een schot van PSG-middenvelder Vitinha van de lijn redde na geschutter van keeper Yann Sommer.

Twee minuten na de redding van St. Juste viel de 2-2 alsnog door een ongelukkige eigen goal van Hidemasa Morita na een voorzet van Granit Xhaka, maar Sporting heeft zeker nog kansen om door te gaan naar de kwartfinales van de Europa League.

,,Geweldige sfeer vanavond, laten we ze volgende week in Londen zien hoe goed we zijn", was de reactie van een strijdbare St. Juste op Instagram. Arsenal is met Manchester City verwikkeld in de titelstrijd in de Premier League, terwijl Sporting in de Portugese competitie vierde staat op vijftien punten van koploper en rivaal Benfica.

De actie van St. Juste zorgde voor veel lovende reacties. ,,Een ongelooflijke sprint en sensationele tackle van St. Juste was een van de hoogtepunten van de wedstrijd", stond in de Portugese sportkrant A Bola.

Ook in Engeland werd de tackle van St. Juste uitgebreid belicht. ,,Als Jeremiah St. Juste fit kan blijven, zal de 9,5 miljoen euro die Sporting vorig jaar voor hem heeft betaald een koopje blijken. Een hele sterke wedstrijd tegen Arsenal, zowel aanvallend als verdedigend. Hij heeft zich hiermee in de kijker gespeeld bij clubs uit de Premier League", was een van de reacties.

In de reacties op Nederlandse kanalen werd hij al naar Oranje geschreven, maar de 26-jarige verdediger ontbrak in de voorselectie van Ronald Koeman voor de interlands tegen Frankrijk (uit) en Gibraltar (thuis) eind deze maand.

Volledig scherm Jeremiah St. Juste in duel met Gabriel Martinelli. © REUTERS

Programma Europa League

Programma Conference League

