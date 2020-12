Ex-coronapatiënten bij opening nieuw WK-stadion in Qatar

Het gloednieuwe WK-stadion in Al-Rayyan in Qatar wordt op 18 december officieel geopend met duizenden ex-coronapatiënten op de tribunes. Bij de finale om de nationale Emir Cup zijn ongeveer 20.000 bezoekers welkom in de arena, die een capaciteit heeft van 40.000 toeschouwers.

De helft van de beschikbare tickets is bestemd voor fans die zijn hersteld van het coronavirus. Dat moeten ze bij het afhalen van hun kaartje kunnen bewijzen via het tonen van testresultaten. De andere helft van de tickets komt in handen van voetballiefhebbers die een negatieve testuitslag kunnen laten zien.

De Al-Rayyan Venue, op 24 kilometer gelegen van hoofdstad Doha, is het derde nieuwe WK-stadion dat gereed is. Tijdens het WK in 2022 zullen in het stadion zeven wedstrijden worden gespeeld.

De finale op 18 december gaat tussen het favoriete Al-Sadd, onder leiding van coach Xavi (ex-speler van Barcelona), en het bescheiden Al-Arabi. De toeschouwers bij de Emir Cup dienen een mondkapje te dragen, een speciale app in bezit te hebben voor eventueel bron- en contactonderzoek en moeten op hun plaats blijven zitten.

In Qatar is volgens de autoriteiten inmiddels 41 procent van de bevolking, die uit 2,75 miljoen mensen bestaat, op het coronavirus getest. Ruim 140.000 infecties zijn vastgesteld. In Qatar zijn tot dusver volgens officiële cijfers 239 mensen aan het coronavirus overleden.