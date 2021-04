Everton voor derde opeenvolgende duel zonder zege

Samenvatting Atalanta komt tegen Fiorentina met de schrik vrij

11 april Atalanta heeft in de Serie A de kostbare vierde plek met moeite geconsolideerd. De ploeg uit Bergamo gaf in de uitwedstrijd tegen Fiorentina na de rust een voorsprong van 2-0 uit handen. Dankzij Josip Ilicic, die in de slotfase een strafschop benutte, keerden de bezoekers toch met 3 punten huiswaarts: 2-3.