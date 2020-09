Everton verslaat ook Crystal Palace en gaat aan kop in Engeland

Everton eindigde in het afgelopen seizoen als twaalfde in de Premier League. Technisch directeur Marcel Brands deed met de Colombiaanse middenvelder James Rodríguez (Real Madrid) en de Braziliaanse middenvelder Allan (ex-Napoli) twee grote aankopen deze zomer.

Aanvaller Dominic Calvert-Lewin opende zaterdag in de 10e minuut de score voor Everton. Crystal Palace kwam na een klein half uur via Cheikhou Kouyaté langszij. De Braziliaan Richarlison zette Everton in de 40e minuut weer op voorsprong. In de tweede helft bleven doelpunten uit. Oud-Ajacied Jaïro Riedewald bleef bij Crystal Palace op de bank zitten.



Everton won in de eerste twee speelronden van Tottenham Hotspur (0-1) en West Bromwich Albion (5-2).