Everton krijgt ook in Premier League pak rammel

Memphis Depay weer op dreef bij Lyon

15:53 Memphis Depay blijft in uitstekende vorm verkeren. De Oranje-aanvaller was nog voor de rust twee keer doeltreffend voor Olympique Lyon in het competitieduel met Nice. De aanvaller staat nu op acht goals in de Ligue 1. Dat is één treffer meer dan PSG-ster Neymar.