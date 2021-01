Everton komt met de schrik vrij in bekerduel tegen tweededivisionist

Top 100 van Europa De Jong en De Ligt meer dan 100 miljoen euro waard, Messi en Ronaldo kelderen

6 januari Marcus Rashford (Manchester United) is van alle voetballers de speler met de hoogste marktwaarde. Hij leidt de Top 100 met een marktwaarde van 165,6 miljoen. Frenkie de Jong (FC Barcelona) is de ‘beste’ Nederlander. Hij zou een waarde vertegenwoordigen van ruim honderd miljoen euro (105,7 miljoen). Het Zwitserse sportonderzoeksbureau CIES heeft bij de start van het nieuwe jaar de marktwaardes berekend van de spelers uit de vijf topcompetities in Europa.