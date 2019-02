Europa League: Hopen op Club Brugge en Inter

Als Internazionale en Club Brugge vanavond opnieuw van hun Oostenrijkse tegenstander winnen, dan hebben we ons rechtstreekse Champions League-ticket terug en hoeft de kampioen van 2020 geen voorrondes te spelen. Op de coëfficiëntenlijst van de UEFA is het voor Nederland balanceren op een dun koord. Als Ajax in de Champions League geen punt meer pakt, heeft concurrent Oostenrijk aan één puntje genoeg om ons voorbij te streven. Nederland staat op de ranglijst nu nog elfde, een positie die rechtstreekse CL-deelname garandeert. Duimen dus voor Internazionale dat met Stefan de Vrij in de basis uit in elk geval al met 0-1 won bij Rapid Wien. En voor Club Brugge, dat in Salzburg de volle winst moet pakken tegen Red Bull. Op eigen veld boekten Stefano Denswil en Ruud Vormer vorige week een 2-1 zege. Denswil maakte in dat duel de gelijkmaker voor Club Brugge, waar de geblesseerde Arnaut Danjuma Groeneveld nog altijd ontbreekt.

Drie dagen voor hij terugkeert bij Borussia Dortmund voor de Bundesligatopper tegen zijn oude club wacht Peter Bosz met Bayer Leverkusen eerst nog een klus tegen Krasnodar. Het bereiken van de achtste finales in de Europa League is het enige dat telt, zo bezweert iedereen in Leverkusen. Na de 0-0 in de heenwedstrijd kan de ploeg van Bosz het vanavond op eigen veld afmaken tegen de nummer twee van Rusland.



Jetro Willems en Jonathan de Guzman hebben met Eintracht Frankfurt een nog beter uitgangspunt voor hun return tegen Sjachtar Donetsk na de 2-2 in Oekraïne. De Guzman, net als Willems invaller in de heenwedstrijd, keert vanavond naar alle waarschijnlijkheid terug in de basis bij Eintracht.



Sporting Lissabon wacht met Bas Dost en trainer Marcel Keizer een loodzware opdracht bij Villarreal, na de 0-1 thuisnederlaag vorige week. Wel kan de ploeg, die Luc Castaignos deze week naar Zuid-Korea liet gaan, hoop putten uit de knappe 3-0 zege op Braga van afgelopen weekeinde. Dost scoorde in dat duel twee keer en staat met veertien goals inmiddels weer bovenaan de topscorerslijst in Portugal.



Ook voor Ryan Donk wordt het een lastig verhaal om de achtste finales te halen. Met Galatasaray verloor hij de heenwedstrijd, waarin hij negentig minuten op de bank bleef, met 1-2 van Benfica. Dan heeft Mick van Buren, die vorige week inviel bij Slavia Praag na de 0-0 thuis tegen Racing Genk een betere uitgangspositie.