Erling Haaland na rust in Champions League klaar voor duel met Virgil van Dijk: ‘Wilden geen risico nemen’

Erling Haaland maakt zondag in de kraker in de Engelse voetbalcompetitie tegen Liverpool weer deel uit van de basisploeg van Manchester City. Pep Guardiola hield de Noorse topscorer dinsdag aan de kant tijdens het duel met FC Kopenhagen in de Champions League, omdat de spits tekenen van vermoeidheid vertoonde. Zonder Haaland kwam de doorgaans zo trefzekere Engelse kampioen in Denemarken niet verder dan 0-0.

,,Hij is fit genoeg om zondag te spelen”, zei Guardiola in zijn vooruitblik op het duel met Liverpool. Volgens de Spanjaard was Haaland heel moe na de laatste competitiewedstrijd, afgelopen zaterdag tegen Southampton (4-0). ,,We wilden geen risico’s met hem nemen.”

De 22-jarige spits maakte in negen wedstrijden in de Premier League al vijftien doelpunten. In de Champions League staat de teller op vijf goals in drie duels.

Liverpool-trainer Jürgen Klopp kreeg de vraag of hij een speciaal plan heeft om Haaland van scoren af te houden. ,,Als je tegen de op dit moment beste spits ter wereld speelt, moet je vooral zorgen dat hij niet te veel ballen krijgt”, aldus Klopp. ,,Maar tegen City is het probleem dat als je Haaland met te veel spelers wil afstoppen, dat je dan andere spelers van wereldklasse de ruimte geeft. Dat maakt het leven niet makkelijker. Het wordt een uitdaging voor ons, we gaan proberen een oplossing te vinden.”

Virgil van Dijk zal in ieder geval belast worden met de bewaking van Haaland. Van Dijk speelde al vier keer eerder tegen de Noorse doelpuntenmachine, maar verloor nog niet: drie zeges en een gelijkspel.

Liverpool presteert vooralsnog wisselvallig in de Premier League en heeft al dertien punten achterstand op Manchester City. In de Champions League haalde de ploeg van Klopp woensdag wel uit bij Rangers FC: 1-7. Mohamed Salah maakte als invaller in iets meer dan 6 minuten een hattrick. Liverpool heeft nu zes punten meer dan Ajax, dat op woensdag 26 oktober nog bezoek krijgt van The Reds in Amsterdam.