Erling Haaland komt in geboorteplaats Leeds op 20 goals in Premier League

Daarmee brak de 22-jarige Noor het record van Kevin Phillips, die begin deze eeuw in 21 wedstrijden voor Sunderland tot 20 goals in de Premier League kwam. Ruud van Nistelrooij had 26 wedstrijden nodig om die mijlpaal te bereiken in het shirt van Manchester United in het seizoen 2001/2002. Haaland speelde vanavond in zijn geboortestad. Zijn vader Alf-Inge, een middenvelder die het van zijn harde tackles moest hebben, speelde van 1997 tot 2000 voor Leeds United. Kort na de geboorte van Erling (21 juli 2000) stapte Alf-Inge over naar Manchester City, waar hij nog 47 wedstrijden speelde voor hij al op zijn 31ste moest stoppen door blessureleed.



Haaland vierde zijn twee goals ingetogen. ,,Dat had ik mezelf vooraf al ingenomen. Ik ben hier geboren en heb veel respect voor de stad, de club en de supporters", sprak de 22-jarige spits, die afgelopen zomer voor 60 miljoen euro overkwam van Borussia Dortmund. Haaland nam het vanavond ook op tegen zijn oude coach Jesse Marsch, die de jonge Noor in de eerste helft van het seizoen 2019/2020 (voor zijn vertrek naar Dortmund) 28 keer zag scoren in 22 duels voor Red Bull Salzburg.