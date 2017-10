Eriksen schiet Denemarken naar cruciale zege

Southgate: Niet oogstrelend maar we zijn geplaatst

0:13 Bondscoach Gareth Southgate gaf toe dat Engeland niet oogstrelend had gevoetbald tegen Slovenië op Wembley. ,,Het is overduidelijk dat we veel beter kunnen, maar we zijn wel geplaatst voor het WK en daar ging het allereerst om'', zei hij na afloop van de interland, die Engeland met 1-0 won dankzij een treffer van Harry Kane diep in blessuretijd.