Erik ten Hag: ‘Wout Weghorst in de basis? Daar moet ik nog over nadenken’

Wout Weghorst is speelgerechtigd tegen Crystal Palace en gezien de personele problemen bij Manchester United, zou een basisplaats wellicht ook tot de mogelijkheden behoren. Manager Erik ten Hag is daar echter nog niet uit, zo liet hij weten op de persconferentie in aanloop naar het Premier League-duel van woensdagavond.

Anthony Martial, doorgaans de spits bij United, is niet helemaal fit en werd tijdens de zege van United op stadsgenoot City (2-1) voortijdig naar de kant gehaald. ,,Ik hoopte te voorkomen dat hij geblesseerd zou raken", aldus Ten Hag. ,,Hij liep te klagen en daarom had hij door de weeks ook niet getraind. Hij was een twijfelgeval, maar smeekte om een basisplaats. Hij wist dat het begin van de wedstrijd van groot belang was. Zeker ook omdat hij een heel belangrijk onderdeel is van ons druk zetten.”

,,Martial deed dat voor rust ook heel erg goed. Maar je kon ook zien dat hij niet 100 procent kon gaan en dat heb je wel nodig. Daarom, en om te zorgen dat hij niet geblesseerd zou raken, haalden we hem naar de kant. Maar dat had wel een negatieve impact op ons spel.”

Wout Weghorst

Of Weghorst in beeld is als vervanger van Martial, mocht die niet kunnen starten? ,,Daar moet ik nog over nadenken. We moeten eerst nog een duidelijk speelplan maken. Natuurlijk, ik weet al veel over Palace, want we hebben ook tegen ze gespeeld in het voorseizoen. Ik ken het team team, maar het totale plan heb ik nog niet klaar. Daar gaan we ons nu over buigen zodat we het team op de goede manier voor kunnen bereiden.”

Volledig scherm Wout Weghorst met zijn kinderen op de tribune tijdens de Manchester-derby. © Viaplay

Belangrijk rugnummer

United liet de fans vandaag via de eigen website kennismaken met Weghorst. In een uitgebreid interview vertelde hij onder meer over zijn keuze voor het ‘belangrijke’ rugnummer 27 en het moment dat hij een telefoontjes kreeg met de mededeling dat Manchester United geïnteresseerd was: ,,Mijn vriendin schrok van mijn gezicht.”

Feest bij United

Ten Hag heeft zijn spelers na de zege op City de ruimte gegeven om een feestje te vieren. ,,Ik vind dat je elke overwinning moet vieren", aldus de voormalig Ajax-coach. ,,Je werkt heel hard naar zo'n moment toe. Als je het dan niet kan vieren, dan is dat slecht voor de energie, die help je om zeep. Dus we moeten het vieren, maar daarna weer rustig worden en 24 uur later gaan we op naar de volgende wedstrijd. Dan kom je in het goede ritme. We moeten elke derde dag leveren en de spelers moeten fysiek en mentaal klaar zijn voor de volgende tegenstander.”

