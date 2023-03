Erik ten Hag voor tweede keer manager van de maand, Marcus Rashford valt voor derde keer in de prijzen

Maart begon nog goed voor Manchester United met de 3-1 zege op West Ham United in de FA Cup, maar afgelopen zondag volgde een 7-0 afstraffing op Anfield tegen rivaal Liverpool. United herpakte zich donderdagavond goed van die onverwachte klap door Real Betis met 4-1 te verslaan op Old Trafford, waarmee een ticket voor de kwartfinales van de Europa League zo goed als zeker is.



,,Soms heb je een slecht resultaat nodig om iedereen de ogen te laten openen. We waren te hoogmoedig geworden en dat kan niet in de top. In de weken voor het duel met Liverpool was ik al niet tevreden over ons spel. We moesten ons oprichten en dat hebben we gedaan”, zei Ten Hag gisteravond.