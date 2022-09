Erik ten Hag uitgeroepen tot manager van de maand, al moest hij er niet heel veel voor doen

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Daarna kwam Manchester United niet meer in actie in de Premier League. Door het overlijden van Queen Elizabeth lag het voetbal in Engeland een paar speelronden stil. De Europa League ging wel gewoon door en daarin boekte Ten Hag wisselende resultaten. In eigen huis werd er met 0-1 verloren van Real Sociedad en een week later werd er juist met 0-2 gewonnen op bezoek bij Sheriff Tiraspol.



Antonio Conte (Tottenham Hotspur) en Gary O’Neil (Bournemouth) waren ook genomineerd. Zondag speelt Ten Hag met Manchester United tegen Manchester City.