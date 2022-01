Erik ten Hag reanimeerde zijn loopbaan: ‘Wat ik hier in Turkije heb opgebouwd, heb ik vooral ook aan hem te danken’

Nigeria verslaat Salah en co, Spar­ta-doel­man Okoye houdt de nul

Nigeria heeft de topper tegen Egypte in groep D van de Afrika Cup gewonnen. Door een fraaie goal van Kelechi Iheanacho eindigde het duel in het Kameroense Garoua in 1-0. Sparta-doelman Maduka Okoye hield Liverpool-aanvaller Mohamed Salah en diens ploeggenoten van scoren af.

11 januari