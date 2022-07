Erik ten Hag over fitheid Cristiano Ronaldo: ‘Hij zit niet op het niveau van de rest van de groep’

Cristiano Ronaldo maakt vanmiddag in het oefenduel met Rayo Vallecano (aftrap 17.00 uur) zijn eerste minuten onder Erik ten Hag. De Portugees, die de afgelopen weken ontbrak vanwege privé-omstandigheden, heeft volgens de trainer echter een lange weg te gaan voordat hij weer echt wedstrijdfit is.

,,Hij zit bij de selectie, dus we zullen zien hoe lang hij kan spelen”, verklapte Ten Hag bij Viaplay. ,,Maar hij zit absoluut nog niet op het niveau van de rest van de selectie, omdat hij veel weken heeft gemist. Hoe lang hij verwijderd is van spelen in de Premier League kan ik niet zeggen. Hij heeft nu vooral veel trainingen nodig, en wedstrijden.”

Lees ook PREMIUM Hoe Cristiano Ronaldo zijn vertreksoap bij Manchester United tot in de puntjes regisseert

Ronaldo suggereerde zelf op Instagram al dat hij vanmiddag op Old Trafford in actie zal komen tegen Vallecano. In een reactie op een bericht van een fanpagina over hem, waarin het ging over zijn afwezigheid bij de oefenwedstrijd van Manchester United tegen Atlético Madrid zaterdag in Oslo, schreef hij ‘Zondag speelt de koning’.

Of de 37-jarige aanvaller in Manchester blijft, is nog onzeker. Ronaldo zou druk bezig zijn om zijn eigen vertrek te regisseren, ondanks een contract dat nog een jaar doorloopt. Ten Hag heeft echter herhaaldelijk benadrukt dat Ronaldo deel uitmaakt van zijn plannen en daarom niet te koop is.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.