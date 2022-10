Erik ten Hag over bankzitter Cristiano Ronaldo: ‘Natuurlijk is hij pissed off als hij niet speelt’

Met videoCristiano Ronaldo moet het onder Erik ten Hag dit seizoen vooral doen met invalbeurten. In de met 6-3 verloren derby tegen Manchester City bleef de Portugese sterspeler afgelopen weekend zelfs de hele wedstrijd op de bank, omdat Ten Hag het ‘uit respect voor zijn grote carrière’ niet gepast vond de aanvaller bij een kansloze achterstand nog in te laten vallen.

Een keuze waar hij nog altijd achter staat, liet Ten Hag weten op de persconferentie voor de Europa League-wedstrijd die Manchester United donderdag speelt tegen Omonia. De meeste journalisten waren echter niet zozeer geïnteresseerd in de confrontatie met de Cypriotische ploeg, maar meer in de situatie van Ronaldo én het gevoel dat overheerst na de afstraffing tegen Manchester City.

,,Ik stel altijd de sterkste ploeg op, maar er zijn verschillen en niemand is hetzelfde in het team. Ik behandel iedereen met respect, maar alle spelers hebben verschillende achtergronden. Mijn keuze om Ronaldo niet in te laten vallen, zegt niks over zijn toekomst bij United.”

Over de instelling van Ronaldo, die dit seizoen in de Premier League pas één keer in de basis stond, heeft Ten Hag naar eigen zeggen niets te klagen. ,,Ik zie niet dat hij ongelukkig is, hij is gelukkig. Hij traint goed en geniet ervan.” Op de vraag hoe de Portugees blij kan zijn als hij amper speeltijd krijgt, antwoordt Ten Hag: ,,Dat is iets anders. Natuurlijk wil hij graag spelen en is hij pissed off als hij niet speelt.”

Het pak slaag dat Manchester United zondag kreeg in het Etihad Stadium hangt volgens Ten Hag niet meer als een donkere wolk boven de ploeg. Sterker nog, de voormalig trainer van Ajax is de stadsgenoot dankbaar voor de harde les. ,,Nu we een realiteitscheck hebben gehad bij Manchester City weten we dat we moeten opstaan. Dus, bedankt voor de les, Pep (Guardiola, red) en City, we zullen daar zeker ons voordeel mee doen.”

Volledig scherm Cristiano Ronaldo krijgt weinig speeltijd van trainer Erik ten Hag. © REUTERS

