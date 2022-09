Erik ten Hag ook komend weekeinde niet in actie met Manchester United, ook streep door Chelsea-Liverpool

Champions League vandaag: Messi en co ontvangen gehavend Juventus, Real Madrid weer dé favoriet

Het is eindelijk weer zo ver. Na maanden voorrondes, lotingen en voorbereiding gaat vanavond de groepsfase van het nieuwe Champions League seizoen van start. Ajax speelt morgen pas, maar ook vandaag is er genoeg om van te genieten. We zetten het op een rijtje.

6 september