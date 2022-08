Erik ten Hag na dreun bij debuut voor Manchester United: ‘Ik ben totaal niet tevreden’

Met samenvattingErik ten Hag struikelde bij zijn eerste competitiewedstrijd op de bank van Manchester United meteen over middenmoter Brighton & Hove Albion (1-2). Hij is niet de eerste Nederlandse manager die zijn debuut in de Premier League met een nederlaag afsloot. ,,We moeten het nu gaan analyseren en lessen trekken.”

In totaal gingen acht landgenoten Ten Hag voor als trainer op het hoogste niveau in Engeland. Van hen wist enkel Guus Hiddink zijn debuut bij Chelsea in 2009 op te luisteren met een overwinning (1-0 tegen Aston Villa). Sindsdien liepen René Meulensteen (Fulham), Louis van Gaal (Manchester United), Ronald Koeman (Southampton), Dick Advocaat (Sunderland), Frank de Boer (Crystal Palace) en nu dus ook Ten Hag allen tegen een nederlaag aan op de eerste speeldag.

Lees ook Debuut Erik ten Hag bij Manchester United loopt uit op nachtmerrie tegen Brighton

,,Dit is wel een tegenslag. Het is teleurstellend, maar we moeten ermee zien te dealen", begon Ten Hag aan zijn analyse bij Sky Sports. ,,We wisten dat het niet gemakkelijk ging worden. Een proces kost tijd, maar je hebt geen tijd en je moet wedstrijden zien te winnen. En het was ook totaal onnodig, want je geeft twee gemakkelijke ballen weg en ook organisatorisch gaat er een en ander mis. Ik ben totaal niet tevreden, maar het is gebeurd. We moeten het nu gaan analyseren en lessen trekken.”

Wedstrijdverslag

Lees hier het verslag van het debuut van Erik ten Hag als trainer van Manchester United tegen Brighton & Hove Albion (1-2).

In de tweede helft kwam Manchester United beter voor de dag. Nog voor het inbrengen van Cristiano Ronaldo tekende de thuisploeg voor een ietwat gelukkige aansluitingstreffer. ,,Het is duidelijk dat het na rust wat beter ging met Christian Eriksen wat lager en Ronaldo voorin. We creëerden meer en Marcus Rashford kreeg een paar goede kansen. Helaas scoorden we daar niet uit.”

Ten Hag besloot Ronaldo, later begonnen aan zijn voorbereiding, in eerste instantie op de bank te houden. De Portugese superster moet nog wat fitter worden voordat hij weer in de basis kan starten. ,,Zoiets kan je niet forceren. Hij traint pas iets meer dan een week en heeft nog wat werk te doen om weer fit te zijn. Deze wedstrijd helpt daarbij en over een week is hij weer wat verder.” Of Ten Hag nog wat versterkingen nodig heeft? ,,Ook met deze spelers hadden we het beter kunnen doen.”

Volledig scherm © AP Volledig scherm Erik ten Hag in de dug-out. © ANP / EPA