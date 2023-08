Erik ten Hag met Manchester United niet opgewassen tegen sterk Spurs van Micky van de Ven

Met videoManchester United heeft de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur verloren. In Londen ging de ploeg van Erik ten Hag in een aantrekkelijk duel met 2-0 onderuit. Bij Tottenham Hotspur was er opnieuw een basisplaats voor Micky van de Ven.

In Londen regende het vanavond kansen in de wedstrijd tussen Manchester United en Tottenham Hotspur, waar de paal en de lat het zwaar te verduren hadden. Ook de keepers André Onana en Guglielmo Vicario beleefden een drukke avond.



Voor rust was de Portugese captain Bruno Fernandes dichtbij de openingstreffer voor United. Linksback Luke Shaw gaf de bal bekeken voor, waardoor Fernandes helemaal alleen voor het doel van Guglielmo Vicario kwam. Zijn kopbal ging echter ruim over.

Spurs te sterk

Vlak na rust was Tottenham Hotspur de bovenliggende partij, wat al snel resulteerde in een schot op de lat van rechtsback Pedro Porro. In dezelfde aanval belandde de bal via de voet van Luke Shaw nog eens op de paal. Enkele ogenblikken later was het wél raak voor Tottenham via Pape Sarr. De Senegalees schoot de bal uit een voorzet van Kulusevski hard binnen bij de tweede paal en liet doelman Onana kansloos.

In de 82e minuut werd de voorsprong van Tottenham verdubbeld door United-verdediger Lisandro Martínez, die de bal knullig achter zijn eigen keeper André Onana - tevens zijn voormalig ploeggenoot bij Ajax - werkte. Een voorzet vanaf de linkerflank van Ivan Perisic werd licht getoucheerd door Ben Davies en via het been van Martínez verdween de bal in het doel.

Bij Tottenham Hotspur speelde Micky van de Ven de hele wedstrijd. De Nederlandse verdediger kwam deze zomer voor veertig miljoen euro over van VfL Wolfsburg en veroverde gelijk een basisplaats in Londen. Met Van de Ven in het hart van de verdediging won Tottenham Hotspur voor het eerst in ruim vijf jaar weer eens een thuiswedstrijd van Manchester United.

Ten Hag was de Premier League afgelopen maandag nog begonnen met een zwaarbevochten 1-0 zege op Wolverhampton Wanderers. Over twee weken reist Manchester United opnieuw af naar het noordoosten van Londen, dan voor het bezoek aan titelkandidaat Arsenal.

Programma Premier League

bekijk belangrijke updates Einde wedstrijd! Einde tweede helft Dejan Kulusevski wordt vervangen door Manor Solomon Pedro Porro wordt vervangen door Emerson Royal Mason Mount wordt vervangen door Facundo Pellistri Lisandro Martínez wordt vervangen door Anthony Martial 2-0 Eigen doelpunt van Lisandro Martínez! Een ongelukkig momentje voor de oud-verdediger van Ajax, die volledig miszit bij een voorzet van Ben Davies en de bal in eigen doel schiet. De laatste tien minuten lopen en de ploeg van Ten Hag lijkt op een nederlaag af te stevenen. Tottenham speelt sterk en United komt er niet door. Pape Sarr wordt vervangen door Pierre-Emile Højbjerg Richarlison wordt vervangen door Ivan Perišic Iyenoma Udogie wordt vervangen door Ben Davies Het doelpunt van Tottenham: Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Antony wordt vervangen door Christian Eriksen Aaron Wan-Bissaka wordt vervangen door Diogo Dalot Alejandro Garnacho wordt vervangen door Jadon Sancho Gele kaart voor Iyenoma Udogie Wat een heerlijke wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester United. Het regent kansen en het lijkt een kwestie van tijd voordat er meer doelpunten gaan vallen. En direct weer gevaar van United, want Antony schiet de bal op de paal! 1-0 GOAL van Pape Sarr! Kulusevski wacht heel lang met het voorzetten van de bal, die via een verdediger van United bij de tweede paal terecht komt. Pape Sarr aarzelt geen moment en schiet de bal hoog in het dak van het doel. Onana is kansloos. Tottenham leidt! Tweede helft afgetrapt

laad meer Statistieken Opstelling

