Erik ten Hag merkt dat Manchester United weer ‘hot’ is: ‘Veel kwaliteitsspelers die zouden willen komen’

Ten Hag kwam een klein jaar geleden over van Ajax en heeft als doel United terug te brengen naar de Engelse top. Hij staat momenteel vierde in de Premier League en is dicht bij plaatsing voor de Champions League.

,,We zitten in een goede positie en moeten het ook afmaken”, zei Ten Hag voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Wolverhampton Wanderers. ,,Ook dat is weer een test. We kunnen vertrouwen halen uit het feit dat we dit seizoen de beste teams ter wereld hebben verslagen.”