Erik ten Hag loopt na derde zege op rij nog geen polonaise met Manchester United: ‘Zondag is goede test’

Jadon Sancho kroonde zich tot matchwinner in het King Power Stadium. Halverwege de eerste helft werd hij door Marcus Rashford alleen voor de keeper gezet. De Engelsman omspeelde doelman Danny Ward, waarna hij de bal eenvoudig in het doel tikte. Het was Sancho’s tweede doelpunt van het seizoen.

Sancho werd na ruim een uur vervangen door Cristiano Ronaldo, die door Ten Hag wederom op de bank was gezet. Tyrell Malacia speelde de hele wedstrijd, Donny van de Beek mocht niet invallen. Voor Antony, die donderdag werd overgenomen van Ajax, kwam het duel in het King Power Stadium te vroeg.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

United was dramatisch aan het seizoen begonnen en vond zichzelf na nederlagen tegen Brighton (1-2) en Brentford (4-0) terug op de laatste plaats. Inmiddels staat de ploeg vijfde, achter Arsenal, Manchester City, Tottenham Hotspur en Brighton & Hove Albion. Leicester is hekkensluiter met slechts één punt.

Zondag wacht Manchester United de topper tegen Arsenal. De Gunners hebben na vijf duels de maximale score van vijftien punten. Volgens Ten Hag wordt dat ‘een goede test'. ,,Het is nog te vroeg om te spreken van een ommekeer, maar de wedstrijd in Leicester was wel een heel degelijke prestatie van het team. Ik ben blij dat we het team sterker maken en dat er een ploeg ontstaat. Ze steunen elkaar, vechten voor elkaar en werken samen. En als ze dat doen, dan komen de goede uitslagen. Nu moeten we dat nog verder verbeteren. Zondag is een goede test”, zo keek Ten Hag vooruit naar het duel met koploper Arsenal.