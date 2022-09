Erik ten Hag laat omstreden Harry Maguire niet vallen, Guardiola roemt Lisandro Martínez

Maguire ging tegen Duitsland (3-3) niet alleen twee keer in de fout, hij liep ook een hamstringblessure op. Daarom is de centrale verdediger er zondag tegen Manchester City niet bij. Marcus Rashford keerde na een blessure wel weer terug op het trainingsveld. ,,Verder zijn er wat twijfelgevallen, zoals Antony Martial”, zei Ten Hag. ,,Hij heeft de hele week met de groep getraind en maakt een goede indruk.”



Maguire was al de kop van jut in Manchester, maar is dat nu ook in heel Engeland. De gepasseerde ex-aanvoerder kan nog altijd rekenen op de steun van zijn trainer. ,,Ik moet hem coachen, ik blijf achter hem staan”, zei Ten Hag. ,,Dat doe ik omdat ik in hem geloof. In de paar maanden dat ik met hem werk, heeft hij het in de voorbereiding op dit seizoen heel erg goed gedaan in trainingen en wedstrijden. Ik weet dat hij over veel kwaliteit beschikt. Hij heeft niet voor niets bijna vijftig interlands voor Engeland achter zijn naam staan. Zijn potentie is groot. In de kleedkamer gelooft iedereen in hem, zowel de spelers als de staf. Nu is het aan hem, dat heb ik hem ook verteld. Ik heb hem verteld dat hij weer in zichzelf moet gaan geloven. Als hij gelooft in zijn eigen kwaliteiten, dan kan hij beter worden dan hij was.”

Volledig scherm Erik ten Hag. © Action Images via Reuters

Zondag komt Ten Hag het Manchester City van Pep Guardiola tegen, zijn oude leermeester van zijn tijd bij Bayern München. ,,We kijken vooral naar onszelf. Wij willen elke wedstrijd winnen, dat heb ik al vaker verteld. Zondag is dat niet anders: we maken een plan en moeten dat plan zo goed mogelijk uitvoeren.”

,,Ik heb al veel derby’s gespeeld en weet wat zo’n wedstrijd met zich meebrengt, wat de rivaliteit doet met fans. Het is hier in Manchester de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Ik heb er uiteraard veel zin in, dit wil je meemaken”, blikt Ten Hag vooruit, die niet alleen oog heeft voor sterspeler Erling Haaland. ,,We spelen tegen heel Manchester City. Het team heeft meer spelers dan alleen Haaland. Wij vertrouwen in onze eigen kwaliteiten.”

Guardiola looft Lisandro Martínez

Aan Lisandro Martínez zondag de zware taak om Haaland van het scoren af te houden. Pep Guardiola is vol lof over de oud-Ajacied, die meer dan een kop kleiner is dan zijn Noorse tegenstander. ,,Het is voor hem niet de eerste keer dat hij tegen een lange spits speelt, hij kan dat goed aan. Het is belangrijk om dapper en intelligent te zijn", zegt Guardiola over Martínez. ,,Hij is een fantastische speler. Agressief en goed in de opbouw.”

Guardiola kan zondag niet beschikken over verdediger John Stones. De Engelsman moest er in het duel met Duitsland geblesseerd af. ,,Hij zal niet vier tot zes weken langs de kant staan, het zal minder zijn. Hopelijk kan ik over tien dagen weer over hem beschikken.” Ook Kalvin Philips is er niet bij. Hij is aan zijn schouder geopereerd, maar kan mogelijk wel mee naar het WK in Qatar. ,,Hopelijk is hij op tijd hersteld.”



Bekijk hieronder wat Pep Guardiola te zeggen had over Lisandro Martínez.

Ten Hag verkozen tot manager van de maand

Erik ten Hag is verkozen tot manager van de maand in de Premier League. De van Ajax overgekomen trainer boekte met Manchester United twee overwinningen in september, een maand waarin door het overlijden van koningin Elizabeth en het interlandvoetbal maar weinig competitiewedstrijden werden gespeeld. Antonio Conte (Tottenham Hotspur) en Gary O’Neil (Bournemouth) waren ook genomineerd.



De overwinningen op Leicester City (0-1) en Arsenal (3-1) kon Ten Hag goed gebruiken, nadat zijn ploeg de eerste twee competitiewedstrijden had verloren. De club uit Manchester staat nu vijfde en speelt zondag de derby tegen stadgenoot City, dat tweede staat.



Onder leiding van Ten Hag speelde aanvaller Marcus Rashford afgelopen maand goed. Rashford werd vanwege zijn prestaties uitgeroepen tot speler van de maand. De 24-jarige Engelsman scoorde twee keer tegen Arsenal op 4 september. Volledig scherm Erik ten Hag ontving de prijs voor beste manager van september, Marcus Rashford werd uitgeroepen tot beste speler. © AFP

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Praat mee, reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.