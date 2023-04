Erik ten Hag krijgt flinke domper voor de kiezen in aanloop naar Europa League-duel met Sevilla

Marcus Rashford kan donderdag niet meespelen in de kwartfinale van de Europa League tegen Sevilla. De aanvaller van Manchester United is niet op tijd hersteld van een spierblessure, die hij afgelopen weekeinde in de slotfase van het competitieduel met Everton (2-0 winst) opliep.

Rashford, die vermoedelijk enkele weken aan de kant staat, is dit seizoen van grote waarde voor het elftal van trainer Erik ten Hag. Vooral na de WK-onderbreking is de Engelsman niet te stoppen. Rashford speelde na het WK 28 wedstrijden voor Manchester United. Daarin was hij goed voor twintig goals en vijf assists. Zodoende is hij gemiddeld bijna elke wedstrijd wel bij een treffer betrokken.

Hoewel Ten Hag erkent dat het wegvallen van Rashford een aderlating is, denkt hij het wel op te kunnen vangen. „We hebben zeker genoeg andere spelers met de capaciteiten om doelpunten te maken”, zei Ten Hag. Met Wout Weghorst, Jadon Sancho, Antony, Anthony Martial en Anthony Elanga heeft Ten Hag de beschikking over genoeg andere aanvallers met de nodige kwaliteiten.

Martial en Eriksen terug van een blessure

Martial is net terug van een blessure. Ten Hag geeft aan dat hij niets hoeft te forceren. „Ik denk dat hij klaar is om te starten, maar de voorste linie deed het heel goed tegen Brentford en Everton.” Toen stonden Antony en Sancho op de flanken en was Rashford de centrumspits.

Middenvelder Christian Eriksen maakte als invaller tegen Everton ook zijn rentree. Hij heeft geen terugslag gehad en is tegen Sevilla van de partij. De Braziliaan Casemiro keert na een schorsing ook weer terug in de selectie. Het duel lijkt nog wel te vroeg te komen voor Alejandro Garnacho, die op de weg terug is van een enkelkwetsuur.

