Erik ten Hag kijkt uit naar finale tegen City: ‘In Nederland hebben we de Kuip, maar Wembley is mooiste stadion ter wereld’

Het eerste seizoen van Erik ten Hag bij Manchester United leverde al een dikke voldoende op, maar morgen lonkt de kans op een absolute hoofdprijs in de FA Cup-finale tegen Manchester City. ,,In Nederland hebben we de Kuip, een heel speciale plek, maar Wembley is denk ik het mooiste stadion ter wereld.”

Eindeloos gaat het in Engeland dezer dagen over de ‘Treble’. Voor Manchester City lonkt komende week een kans op die zo zeldzame trilogie, wanneer het in één week twee finales speelt: zaterdag dus de FA Cup-finale op Wembley, een week later de Champions League-finale tegen Internazionale in Istanboel.

En dus kreeg Erik ten Hag ook nu weer de onvermijdelijke vraag, op de persconferentie in aanloop naar zijn eerste FA Cup Final: wordt het belangrijkste doel zaterdag om de grote stadsrivaal van de ‘Treble’ af te houden? ,,Wij willen een prijs winnen, het gaat niet zozeer om hen afstoppen’’, aldus Ten Hag, droog zoals wel vaker. ,,Het gaat erom dat wij een geweldige kans hebben een beker te winnen.’’

Toch hangt het thema onvermijdelijk rondom de eerste Cup Final ooit tussen de twee grootmachten van Manchester. Tijdens zijn afscheidsspeech op Old Trafford refereerde Ten Hag er zondag nota bene zelf aan, kort na de 2-1 winst op Fulham. ,,We gaan er alles aan doen om City te verslaan’’, brulde de manager door de microfoon, ten overstaan van de eigen aanhang.

Nog nooit in de 142-jarige historie van het klassieke clubtoernooi stonden United en City tegenover elkaar in de finale. En zelden was de lichtblauwe club uit het oosten van Manchester zó uitgesproken favoriet. ,,Ze doen het fantastisch’’, zegt Ten Hag. ,,Ze spelen erg goed voetbal, dus ze verdienen te staan waar ze staan. Maar ik kijk liever naar onszelf, naar waar wij staan. Ik denk dat we veel progressie hebben geboekt dit jaar, we zijn op de goede weg, en deze zomer hebben we de kans om nieuwe doelen te gaan stellen.’’

In een interview met de Engelse krant The Times deed Ten Hag vorige week alvast een dringend beroep op de eigenaren van United. De Glazer-familie heeft de club weliswaar te koop gezet, Ten Hag hoopt dat hij deze zomer kan doorbouwen aan zijn ploeg, mét een paar grondige investeringen. In de winterstop was er geen euro aan transferbudget beschikbaar en kon United alleen maar huurspelers halen. Maar om straks écht mee te kunnen doen om de titel in de Premier League, stelde Ten Hag, moet United in de komende transferperiode een belangrijke slag slaan.

Volledig scherm Eerder dit seizoen won Erik ten Hag de League Cup met Manchester United. © Manchester United via Getty Imag

,,Of deze wedstrijd het verschil tussen deze twee clubs gaat aantonen? Natuurlijk is dit een test, maar je kunt niet alle conclusies trekken op basis van één wedstrijd’’, aldus Ten Hag. ,,Je hebt meer nodig, ik trek die conclusies op basis van een heel jaar, maar dan nog: dit is een geweldige krachtmeting. We hebben een goed seizoen gehad, deze wedstrijd biedt een kans om er een héél goed seizoen van te maken.’’

Wout Weghorst

Of er na de finale nog plaats is voor Wout Weghorst op Old Trafford, valt nog te bezien. Ten Hag wil deze zomer het liefst twee spitsen aan zijn selectie toevoegen, bij voorkeur een bewezen topspits en een jong talent. Harry Kane staat bovenaan de lijst in de eerste categorie, de Deense spits Rasmus Hojlund (20) van Atalanta Bergamo is in beeld als jeugdig alternatief daar kort achter. ,,Ik weet echt niet of dit Weghorsts laatste wedstrijd wordt’’, aldus Ten Hag. ,,Op dit moment ben ik helemaal niet bezig met transferpolitiek.’’

Dat neemt niet weg dat Weghorst een zeer grote kans maakt op een basisplaats, aangezien zijn concurrent Anthony Martial - alweer - een blessure heeft opgelopen. ,,Wout heeft een zeer positieve invloed gehad op hoe we als team zijn gaan functioneren’’, aldus Ten Hag, deels de kritiek parerend dat Weghorst sinds januari amper heeft gescoord.

De Nederlandse manager staat niet voor zijn eerste bekerfinale, wel zijn grootste tot nu toe. Eerder won Ten Hag met United al de League Cup. ,,En in Nederland heb ik aardig wat bekerfinales gespeeld, als speler en als trainer. In Nederland hebben we de Kuip, dat is een heel speciale plek. Maar ik denk dat Wembley het mooiste stadion ter wereld is. Dat maakt deze finale wel extra speciaal.’’