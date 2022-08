Erik ten Hag is klaar op de transfermarkt: Cristiano Ronaldo blijft bij Manchester United

Ten Hag zei dat Manchester United klaar is op de transfermarkt, zodra de handtekeningen van Antony en Newcastle United-doelman Martin Dubravka zijn gezet. ,,Voor deze transferperiode zijn we klaar. Bij een topclub moet je altijd alert blijven, maar met deze ploeg gaan we van september tot januari aan de slag", aldus de voormalig Ajax-coach.

Dat houdt dus ook in dat Ronaldo gewoon speler van Manchester United blijft. De Portugese superster zou per se Champions League-voetbal willen spelen, maar gaat nu met Manchester de Europa League in. ,,De situatie is duidelijk. We hebben kwaliteitsspelers nodig. Je hebt genoeg spelers nodig om alle wedstrijden te dekken", zei Ten Hag, die ook het aantrekken van Ajax-aanvaller Antony verklaarde: ,,Offensief moesten we de ploeg versterken, want aanvallende spelers raken sneller vermoeid. Ze rennen met een hogere intensiteit.”

Ook Aaron Wan-Bissaka blijft speler van Manchester United en daarmee is ook de komst van Sergiño Dest uitgesloten. De voormalig Ajax-verdediger, die bij FC Barcelona buiten beeld is geraakt, staat ook in de belangstelling van Villarreal.

Na de nederlagen tegen Brighton & Hove Albion en Brentford pakten Ten Hag en consorten de laatste twee wedstrijden zes punten tegen Liverpool en Southampton. ,,Ik zie het als een begin. Ik denk dat dit een goede basis is en ik ben ook blij om te zien dat we het om hebben kunnen keren na de eerste wedstrijden. Hopelijk kunnen we deze winnaarsmentaliteit vasthouden, want die hebben we nodig om er een succesvol seizoen van te maken.”



