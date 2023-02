Erik ten Hag in aanloop naar Europese kraker: ‘United en Barcelona hadden allebei reset nodig’

Manchester United-manager Erik ten Hag was complimenteus richting FC Barcelona op de persconferentie in aanloop naar het Europa League-duel met de Catalanen van donderdagavond. ,,Ze verdedigen goed, maar hun grootste kwaliteit is dat ze heel veel balbezit hebben.”

Ten Hag werd uiteraard gevraagd naar Frenkie de Jong, de middenvelder van Barcelona die hij graag naar Manchester had gehaald en met wie hij succesvol samenwerkte bij Ajax. ,,Frenkie speelde in 2019 in een fascinerend team en heeft zich in Spanje ontwikkeld tot een nog betere speler. Hij speelt van achteruit en zorgt dat hij altijd tijd heeft. Het was een plezier om met hem te werken. Hij is een ongelooflijke speler die elke selectie beter zou maken. Hij heeft unieke kwaliteiten.”

Over FC Barcelona

Ten Hag ziet duidelijke paralellen tussen zijn club en de Catalanen. ,,Ik denk dat Barcelona ook een moeilijke club is", aldus de Tukker. ,,Ze spelen momenteel het beste voetbal in jaren. Ze verdedigen goed, maar hun grootste kwaliteit is dat ze heel veel balbezit hebben. De inspiratie van Johan Cruijff die voel je hier nog altijd, ze spelen naar zijn idee. Het is geweldig om hier in Barcelona te staan, ik hou van de clubcultuur, ze hebben veel grote spelers en teams voortgebracht.”

Volledig scherm Frenkie de Jong © REUTERS

,,Natuurlijk willen beide clubs impact hebben in de Champions League, maar we staan in de Europa League. Dat geeft aan dat we een reset nodig hadden, allebei. En ik denk dat we allebei op de goede weg zijn en deze wedstrijden zullen ons ook weer beter maken.”

Blessures

United mist onder meer Christian Eriksen, Lisandro Martínez, Antony, Donny van de Beek en Anthony Martial. Casemiro, die geschorst is in de Premier League, kan wel in actie komen. Barcelona moet het in het doen zonder de geblesseerden Sergio Busquets en Ousmane Dembélé.

FC Barcelona - Manchester United begint donderdagavond om 18.45 uur. De return staat voor volgende week donderdag op het programma, dan is de aftrap om 21.00 uur.

