Erik ten Hag heeft er genoeg van tijdens persconferentie: ‘Ik ga daar geen antwoord meer op geven’

,,Nee, het is niet moeilijk om over te praten, maar ik denk dat we alles wel gezegd hebben”, zo zei een gepikeerde Ten Hag. ,,We hebben alle mogelijke vragen al beantwoord. Hij was er één wedstrijd niet bij en nu is hij er zoals gewoonlijk wel weer bij.”

Toen een andere journalist wéér een vraag over Ronaldo wilde stellen, kapte Ten Hag hem meteen af. ,,Nee, je hoeft niet te beginnen, want ik ga er echt geen antwoord meer op geven. We hebben alles uitgelegd de afgelopen week en nu moeten we ons focussen op de wedstrijd van morgen. Een belangrijke wedstrijd, want we willen eerste worden in de groep, dus laten we ons daarop focussen. Op de achtergrond blijven we werken aan het proces en willen we een topsportcultuur creëren, daar zijn we constant mee bezig, maar voor nu focussen we ons op wedstrijden.”