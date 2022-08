Erik ten Hag haalt opgelucht adem na moeizame zege van zwak Manchester United in Southampton

LIVE buiten­lands voetbal | Perr Schuurs kan debuteren tegen Cyriel Dessers, volop actie in Duitsland

Veel mooie wedstrijden in Europa vandaag. Na Manchester United komen ook Chelsea, Liverpool, Manchester City en koploper Arsenal in actie. In de Serie A gaat Paulo Dybala met AS Roma op bezoek bij zijn oude club Juventus, terwijl Perr Schuurs kan debuteren voor Torino tegen Cyriel Dessers en Cremonese. Volg hier ons matchcenter.

15:37