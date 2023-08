Erik ten Hag en Manchester United kruipen bij seizoenstart door het oog van de naald na late goal Raphaël Varane

Stroef begon Manchester United maandagavond aan het nieuwe seizoen in de Premier League, met een nauwelijks verdiende 1-0 zege op Wolverhampton Wanderers. Manager Erik ten Hag zag eens te meer bevestigd dat er nog volop werk is op Old Trafford.

Jolig begint Erik ten Hag maandagavond om 20.00 uur Engelse tijd aan het nieuwe seizoen in de Premier League, lachend een ‘boks’ uitdelend aan de clubmascotte van Manchester United, vlak voor de aftrap aan de zijlijn van Old Trafford.

Maar een kleine twee uur later heerst vooral de opluchting. Dankzij een laat kopdoelpunt van verdediger Raphaël Varane, een kwartier voor tijd, blijft puntenverlies voor United uit tegen middenmoter Wolverhampton Wanderers: 1-0.

Verdiend is die zege amper. Nog zonder de Deense topaankoop Rasmus Hojlund, toekijkend vanaf de tribune met lichte klachten, oogt het spel van United vrijwel de hele wedstrijd moeizaam.

Ook in de slotfase, wanneer Andre Onana meerdere keren redding moet brengen. Een zucht van oplichting klinkt diep in blessuretijd, als United ook nog ontsnapt aan een penalty, na wild uitkomen van de voormalig Ajax-keeper bij een hoge bal. Met gebalde vuist viert Ten Hag even later de benauwde overwinning.

Want ook vroeg in de wedstrijd zijn de beste kansen al voor Wolves, eerst via Pablo Sarabia, daarna voor Matheus Cunha, die allebei in vrije positie net voorlangs schieten. Pas in de fase kort voor rust slaagt de thuisploeg erin iets meer druk te creëren rondom het doel van de tegenstander, met een serie van halve kansen en mogelijkheden tot gevolg. Het zorgt even voor een opleving bij het publiek op Old Trafford, zo vol verwachting bij de herstart van de competitie.

Hoge verwachtingen

Want de druk is onmiskenbaar groeiende bij United, niet in de laatste plaats op de schouders van manager Erik ten Hag. Na de bemoedigende derde plaats van vorig seizoen moet de lat opnieuw verder omhoog, zo vindt ook de Nederlandse manager, die wederom de kans kreeg om voor tientallen miljoenen ponden te investeren in zijn selectie.

Steeds nadrukkelijker zet Ten Hag de club naar zijn hand, wat automatisch óók verwachtingen schept. Afgelopen seizoen won United met de League Cup weliswaar eindelijk weer een prijs, het plaatste zich voor de Champions League bovendien, maar bij één van de grootste clubs ter wereld wordt méér verwacht.

In de voorbereiding was Ten Hag de eerste dat te onderkennen. ,,We willen het beste ‘transitional team’ van de wereld gaan worden’’, stelde de manager onder andere, wijzend op het belang van een perfecte omschakeling, zowel aanvallend als verdedigend.

Benauwde zege voor United, Onana pakt hoofdrol bij debuut

Maar maandagavond blijkt dat ideaalbeeld nog lang niet volbracht. Ook in de tweede helft is de eerste grote kans voor Wolverhampton Wanderers, als opnieuw Cunha volledig vrij wordt gespeeld. Voormalig Ajax-keeper Andre Onana komt met de schrik vrij als de aanvaller van dichtbij tegen de buitenkant van de paal schiet.

Het duel komt daarna nog wat meer los, op en neer golvend van het ene na het andere doel. De buitenspelers Antony en Alejandro Garnacho krijgen hun schietkansen, maar de counter aan de overkant is geregeld minstens zo gevaarlijk. Pedro Neto schiet van dichtbij eerst nog recht op Onana, als Varane na 75 minuten alsnog de score opent voor United. Rechtsback Aaron Wan-Bissaka geeft de voorzet, de Fransman kopt de bal in het lege doel: 1-0.

Op Old Trafford barst een orkaan van gejuich los, maar nog altijd is de zege niet binnen. Onana redt in de slotfase nog twee keer goed op kansen voor Pedro Neto en invaller Fabio Silva, waarna United met samengeknepen billen het eindsignaal haalt.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Afgelopen! Manchester United pakt de drie punten en ontsnapt aan een valse start van de competitie. Reddende engel voor Erik ten Hag is verdediger Raphaël Varane. Nee! Geen penalty, oordeelt de arbiter. Hier komt Onana goed weg! Oei, Onana zit volledig mis en slaat een speler van Wolverhampton Wanderers in het gezicht. Scheidsrechter Cooper gaat richting het scherm om te kijken... Penalty voor Wolverhampton? VAR: Penalty is geweigerd João Gomes wordt vervangen door Saša Kalajdžic Marcus Rashford wordt vervangen door Scott McTominay Opnieuw is Fabio Silva dichtbij een doelpunt, en wéér steekt Onana daar een stokje voor! De doelman van United krijgt nog net een voetje tegen de bal. Fabio Silva is van dichtbij gevaarlijk, maar Onana krijgt zijn benen op tijd bij elkaar en redt! Matheus Cunha wordt vervangen door Fábio Silva De ex-PSV'er moet het gaan doen voor Wolves. Rayan Aït-Nouri wordt vervangen door Hugo Bueno Antony wordt vervangen door Facundo Pellistri 1-0 GOAL van Raphaël Varane! Wan-Bissaka krijgt de bal over de keeper van Wolves voor het doel en Raphaël Varane knikt hem binnen. United op voorsprong! Eriksen laat zich gelijk zien met een lange bal richting Rashford, maar de doelman van Wolves torent als een palmboom boven alles en iedereen uit en plukt de bal uit de lucht. Erik ten Hag moet wat forceren en brengt twee frisse krachten binnen de lijnen. Christian Eriksen en Jadon Sancho komen in de plaats van Mason Mount en Alejandro Garnacho. Gele kaart voor Pedro Neto Alejandro Garnacho wordt vervangen door Jadon Sancho Mason Mount wordt vervangen door Christian Eriksen Invaller Hee-chan probeert het maar eens van afstand, maar zijn poging vliegt ruim naast. Pablo Sarabia wordt vervangen door Hwang Hee-chan Onana gestrekt naar de hoek! Cunha pikt de bal rond de middenlijn op en dendert richting het doel van Manchester United. De spits wordt geen strobreed in de weg gelegd en besluit te schieten. Gelukkig voor Ten Hag is Onana is bij de les.

