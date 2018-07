Enrique belooft verrassingen bij Spanje: 'Ik ga niet selecteren op reputatie'

,,Voetbal is een doorlopend proces van veranderingen'', zei Enrique. ,,Bij Barcelona heb ik laten zien een elftal beter te kunnen laten voetballen zonder de speelstijl ingrijpend aan te passen. Dat is wat me nu bij Spanje ook voor ogen staat. In heel veel dingen zijn we goed. Dat moet zo blijven. Maar er zijn ook zaken die voor verbetering vatbaar zijn.''



Enrique zei niet te kunnen wachten om zijn plannen bij de spelers bekend te maken. ,,Op mijn eerste lijst heb ik zeventig namen staan. Het is belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk weet waar hij aan toe is. Ik ga selecteren op vorm en kwaliteit, niet op reputatie. Maar ik heb nog niet met spelers gesproken. Dat komt nog.''



Spanje, wereldkampioen in 2010, verloor deze zomer op het WK in Rusland in de achtste finale van het gastland. Kort voor aanvang werd bondscoach Julen Lopetegui ontslagen, omdat hij zonder dit goed te communiceren met de bond bij Real Madrid had getekend. Fernando Hierro, op dat moment technisch directeur, nam zijn rol tijdens het evenement over.



Luis Enrique was tussen 2014 en 2017 coach van Barcelona. In die periode werd de club twee keer kampioen en veroverde hij eenmaal (2015) de Champions League.