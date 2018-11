Enkelblessure Groeneveld ernstiger dan verwacht

,,Hij zal er nog een tijdje uit zijn. Hij moet nu hard werken om sterker terug te komen. Wij moeten in de tussentijd andere oplossingen vinden'', zegt trainer Ivan Leko op de site van Club Brugge.



Groeneveld debuteerde in oktober voor Oranje als invaller in het duel met Duitsland in de Nations League (3-0). In de oefenwedstrijd tegen België (1-1) was hij enkele dagen later basisspeler en tekende hij voor de gelijkmaker.