Engelsen lachen om recordbedrag Van Dijk: 'Hij is het niet waard'

Tottenham wil transfer Kane voorkomen met riante sa­la­ris­ver­ho­ging

13:39 Op Boxing Day werd hij met zijn 39ste treffer van het kalenderjaar de meest trefzekere speler ooit in één jaar in de Premier League. Toch verdient Harry Kane 'maar' zo'n 110.000 pond (124.000 euro) per week. Met dat salaris staat hij op de 35ste plek in de hoogste Engelse divisie, aldus The Daily Mail.