Engelse voetbalsters zoeken tot komst Wiegman interim-coach na vertrek Neville

De Engelse bond FA gaat een interim-bondscoach aanstellen om de ploeg de komende maanden te coachen, onder meer op de Olympische Spelen in Tokio. Na de Spelen neemt Sarina Wiegman het over bij Engeland.

De 51-jarige Wiegman werd in de zomer van vorig jaar door de FA aangesteld. Ze is sinds begin 2017 in dienst bij de KNVB.



Op het afgelopen WK, in 2019 in Frankrijk, werd Engeland in de halve finales verslagen door de uiteindelijke wereldkampioen, de Verenigde Staten.