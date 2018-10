Engelse pers looft Southgate na indrukwekkende zege op Spanje

VideoHet jongste Engelse nationale elftal sinds 1959 oogst lof in de Britse boulevardbladen na de verrassende 2-3 overwinning op Spanje, dinsdagavond in de Nations League. Het enthousiasme over de ploeg van Gareth Southgate laait weer op. ‘We’re gonna win the league. ’

Analist en oud-international Martin Keown roemt in de Daily Mail zijn voormalige ploeggenoot Gareth Southgate. De bondscoach stelde in de uitwedstrijd tegen Spanje het jongste Engeland sinds 1959 op. Er was maar één ingezette speler ouder dan 25 jaar: Kieran Trippier (28).

Volgens de oud-speler van Arsenal vernederde het elftal van Southgate de Spanjaarden in de eigen achtertuin. ,,Spanje ging te naïef naar voren, zette te hoog druk en Engeland strafte dat af”, aldus Keown, die constateerde dat de jonge Engelse spelers in hun jeugd goed hebben opgelet hoe Spanje met tiki-taka een WK en twee EK’s won. Verderop in het tabloid werd Southgate geprezen voor de passende tactiek die hij daar tegenoverstelde: ‘Engeland was meedogenloos in de tegenaanval.’

Naast lof voor de scorende jongelingen Marcus Rashford en Raheem Sterling viel ook het optreden van Harry Kane in positieve zin op bij de Engelse media. De topscorer van het afgelopen WK heeft nu weliswaar in zeven opeenvolgende interlands niet gescoord, volgens analist Ian Wright (ook ex-Arsenal) heeft de spits zijn meerwaarde meer dan eens bewezen met zijn aandeel in alle drie de goals.

Vertrouwen

In zijn commentaar in The Sun schrijft Wright: ,,Geen seconde twijfelde Southgate aan hem. In Sevilla zagen we precies waarom Kane voor club en land zo belangrijk is. Van zo’n eerste helft tegen Spanje durfden we nog niet te dromen.” In The Sun ook lof voor Sterling, eerder nog zo verguisd door de Britse boulevardpers. ,,Over weinig anderen zijn de meningen zo verdeeld dan over Raheem Sterling, maar hij heeft het vertrouwen van Gareth Southgate in Spanje terugbetaald.”

Het zorgde voor uitbundige toestanden in Sevilla, concludeerde de Daily Mirror. ‘Spanje was stomverbaasd, Engeland was onstuimig en ging als een uitzinnige tekeer.’ Zo ook de naar Andalusië meegereisde supporters van ‘The Three Lions’, die het niet konden laten te zingen: ‘We’re gonna win the league.’