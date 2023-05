Engelse media zien ‘treurige terugkeer’ Wout Weghorst bij pijnlijke nederlaag Manchester United

Met samenvattingenPlaatsing voor de Champions League is nog lang niet zeker voor Newcastle United en Manchester United. De nummers drie en vier van de Premier League gingen zondag onderuit, waardoor Virgil van Dijk en Cody Gakpo met Liverpool in de race blijven voor een Champions League-ticket.

Manchester United, waar Wout Weghorst weer eens in de basis stond en Tyrell Malacia kort voor tijd inviel, ging met 1-0 onderuit bij West Ham United, dat komende donderdag (21.00 uur) in het London Stadium de tegenstander is van AZ in de halve finales van de Conference League.

De nederlaag voor Erik ten Hag en Manchester United was de achtste uitnederlaag dit seizoen. De winnende goal viel al in de 27ste minuut, toen David de Gea werd verrast door een schot van de Algerijnse vleugelaanvaller Saïd Benrahma. De Gea schittert regelmatig met knappe reddingen, maar gaat ook vaak in de fout en was onlangs ook al schuldig aan twee tegentreffers bij de Europa League-uitschakeling in Sevilla.

In de Engelse media kreeg De Gea een flinke lading kritiek. ,,Een dikke 1", schreef de Manchester Evening News. ,,Wat een verschrikkelijke en onvergeeflijke blunder. En buiten dat... Hij begon elke helft met de bal gewoon aan een speler van West Ham United te geven.” Ook The Mirror bestempelde De Gea als zondebok. ,,Nee, niet weer David!", kopte de tabloid. ,,Zijn fout kan Manchester United deelname aan de Champions League kosten.”

Volledig scherm Wout Weghorst wordt gewisseld voor Anthony Martial. © REUTERS

Ten Hag nam David de Gea niets kwalijk, zo zei hij bij de BBC. ,,Fouten zijn onderdeel van het voetbal. Als team moet je daarmee omgaan. Het is een teamsport. Kijkend naar dit seizoen is hij degene die het vaakst de nul heeft gehouden. Ook met de hulp van het team. Dit kan gebeuren. Als we koelbloediger zijn, krijgen we deze wedstrijd gewoon in handen. Ik kan mijn team niets kwalijk nemen. Ze hebben echt alles gegeven.”

Dat Liverpool bloed ruikt, zegt Ten Hag niets. De Reds hebben slechts één punt minder en een wedstrijd meer. ,,We moeten geen medeleden krijgen met onszelf. Er zijn nog vier competitiewedstrijden te gaan. We hebben energie nodig, nu is het zaak om de hoofden weer fris te krijgen en ons weer op te laden.”

Waar Manchester Evening News nog een 6 uitdeelde aan Wout Weghorst, was The Mirror kritisch. ,,Wat een treurige terugkeer. Weghorst kreeg na een maand weer eens een basisplaats bij United. Ten Hag hoopte waarschijnlijk dat Weghorst daardoor wat sterker zou terugkomen, maar de trainer had na 56 weinig indrukwekkende minuten meer dan genoeg gezien. Vermoedelijk was dit ook een teken voor Weghorst dat het bij een huurperiode van een halfjaar zal blijven.”

Volledig scherm David de Gea. © REUTERS

Anthony Martial kwam in zijn plaats en hoewel hij er goed aan zou doen om een ​​blad uit het boek van Weghorst te halen wat betreft werktempo, is het duidelijk dat de Franse spits op de lange termijn de betere optie is. De introductie van Martial leidde ook tot een verandering van vorm, waardoor Rashford naar links kon gaan en Fernandes naar binnen, een veel natuurlijkere opstelling voor het trio.

Met een kansenverhouding van 15-17 (4-4) op doel kon de wedstrijd daarna nog alle kanten op, maar West Ham hield stand en pakte daarmee drie belangrijke punten in de strijd tegen degradatie. De voorsprong op Leicester City, Leeds United en Nottingham Forest liep op van vier naar zeven punten, waarmee West Ham zich zonder al te veel zorgen kan gaan richten op de dubbele confrontatie in de Conference League met AZ.

Arsenal houdt druk op koploper Manchester City

Arsenal heeft aansluiting gehouden met koploper Manchester City. De nummer twee van de Premier League won de topper bij Newcastle United met 0-2. Met de overwinning verkleinde Arsenal de achterstand op Manchester City weer tot één punt. De lijstaanvoerder, die zaterdag al een 2-1 zege boekte op Leeds United, heeft nog wel een wedstrijd minder gespeeld.



Newcastle United blijft op de derde plaats staan, met twee punten meer dan Manchester United. De Noorse aanvoerder Martin Ødegaard, oud-speler van Heerenveen en Vitesse, schoot Arsenal na een kwartier op voorsprong. Een eigen doelpunt van Newcastle-verdediger Fabian Schär betekende na 71 minuten de 0-2 op St James’ Park. Sven Botman deed de hele wedstrijd mee bij de thuisclub.

