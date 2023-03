Engelse media na bevrijdende goal voor emotionele Weghorst op Old Trafford: ‘Let it all Wout’

,,Het is altijd afwachten hoe een team reageert na zo’n tegenslag”, zei Ten Hag na het duel tegen de Britse zender BT Sport. ,,Maar we kunnen resetten en kunnen terugveren. Dit team heeft karakter getoond.”

Na afloop van het duel maakte een stralende Ten Hag bij BT Sport zijn ploeg volop complimenten. ,,We hadden halverwege al met 3-0 voor kunnen staan. We hebben de supporters echt iets gegeven. En zij ons ook, want ze stonden achter ons na afgelopen de wedstrijd van afgelopen zondag. De houding was goed vandaag. Deze ploeg heeft karakter, dat zag je nu ook weer tegen Real Betis", zei Ten Hag.

Volledig scherm Erik ten Hag en zijn assistenten Mitchell van der Gaag tijdens de wedstrijd tegen Real Betis op Old Trafford, waar een muts geen overbodige luxe was. © AP

,,Soms heb je een slecht resultaat nodig om iedereen de ogen te laten openen. We waren te hoogmoedig geworden en dat kan niet in de top. In de weken voor het duel met Liverpool was ik al niet tevreden over ons spel. We moesten ons oprichten en dat hebben we gedaan", zei Ten Hag, die zijn team nu mag klaarstomen voor de thuiswedstrijd tegen laagvlieger Southampton. De return van volgende week donderdag (18.45 uur) in Sevilla mag geen problemen meer opleveren.

Quote We waren te hoogmoedig geworden en dat kan niet in de top. In de weken voor het duel met Liverpool was ik al niet tevreden over ons spel Erik ten Hag

Ten Hag koos op Old Trafford opmerkelijk genoeg voor dezelfde basiself als afgelopen zondag tegen Liverpool. ,,Dat deed ik zodat de spelers een kans kregen zich te revancheren. Maar het was ook de beste formatie. We hebben in 23 wedstrijden één nederlaag geleden. Ook al was het 24ste duel een pijnlijke nederlaag; je kunt niet de goede wedstrijden van daarvoor negeren.”

Ook liet de trainer uit Haaksbergen zich kort uit over de twee meest besproken spelers van United van deze week: spits Wout Weghorst en spelmaker Bruno Fernandes. ,,Het was fijn voor Weghorst dat hij scoorde, hij verdiende het na een aantal kansen waarbij de bal er net niet in ging. En ik vond Bruno Fernandes briljant. Hij leidde het team en was heel belangrijk voor ons.”

Ten Hag vond dat zijn ploeg vooral in de tweede helft goed speelde. ,,Met de prestatie hebben we ook iets aan de fans terug kunnen geven, want ze zijn achter ons blijven staan. Ik ben heel dankbaar na zondag.”

‘Let it all Wout’

Ten Hag kreeg in de Engelse media positieve kritieken na de snelle heropleving van zijn team, maar er ging er ook wat aandacht naar Weghorst na de voor hem bevrijdende goal.

‘Let it all Wout’, kopte The Sun, verwijzend naar de uitbundigende manier van juichen van Weghorst na de 4-1 in de 82ste minuut. Het was voor de 30-jarige spits uit Borne zijn eerste goal op Old Trafford, nadat hij al wel had gescoord in de uitwedstrijd bij Nottingham Forest in de League Cup. Weghorst staat nu op twee goals en twee assists na vijftien duels voor United. ,,Overweldigende emoties bij Weghorst, die na een moeilijke week scoorde", schreef The Sun na alle ophef die ontstond omdat hij het ‘This is Anfield’-bord aanraakte voor de 7-0 afstraffing van afgelopen zondag.

Manchester Evening News gaf een 7 voor het optreden van Weghorst. ,,Hij kreeg meerdere kansen en het leek erop dat het niet zijn avond ging worden, maar hij heeft eindelijk zijn gedroomde goal op Old Trafford te pakken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Europa League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Programma Conference League

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.