Engelse media: ‘Het stadion in Sofia veranderde in een bron van gif’

Het duel in Sofia werd bij een stand van 0-2 in Engels voordeel voor het eerst stilgelegd. De speaker in het stadion riep de toeschouwers, zoals de protocollen van de Europese bond UEFA voorschrijven, tot de orde. Even later, nog in de eerste helft, moest scheidsrechter Ivan Bebek bij een tussenstand van 0-3 weer ingrijpen en staakte hij het duel opnieuw tijdelijk vanwege apengeluiden en racistische spreekkoren. Ook in de tweede helft bleven er racistische leuzen te horen vanaf de tribunes van het Vasil Levski Stadion, maar met werd de wedstrijd wel zonder onderbreking uitgespeeld.

De wedstrijd in Sofia werd twee keer stilgelegd wegens racistische leuzen.

De Engelse media spreken zich fel uit tegen de voorvallen van gisteravond. De Daily Mail komt met een duidelijk statement: Engeland 6, racisme 0, verwijzend naar de uitslag in Sofia. The Independent spreekt van ‘een Engelse overwinning op een avond die niets meer te maken had met sport’. Ook The Guardian heeft het over een duel dat in niets meer leek op een voetbalwedstrijd. ,,Het leek meer op een open wond, als een parodie op het idee dat twee landen een voetbalwedstrijd spelen. Het stadion veranderde nu in een bron van gif.”

Volgens The Telegraph had de wedstrijd definitief stilgelegd moeten worden om een echt statement te maken. De krant prijs de manier waarop Gareth Southgate en zijn spelers met de situatie omgingen. ,,De Engelse ploeg verdient een groot applaus.” Ook de Daily Mail prijst de ploeg. Columnist en oud-prof Chris Sutton vindt het daarentegen goed dat de Engelse internationals níet van het veld afliepen, ,,omdat de Bulgaarse idioten anders hun zin hadden gekregen”.



De Engelse voetbalbond FA reageerde gisteravond al direct na de wedstrijd op de racistische spreekkoren en apengeluiden. ,,Dit was een van de meest verschrikkelijke voetbalavonden die ik heb meegemaakt”, zei bondsvoorzitter Greg Clarke. Southgate vond dat zijn ploeg in een naargeestige sfeer in Sofia een duidelijke boodschap afgaf. ,,We weten dat deze situatie niet te accepteren valt. Maar ik denk dat we wel twee statements hebben afgegeven: door de wedstrijd te winnen, maar ook door iedereen bewust te maken van deze situatie door de wedstrijd twee keer stil te laten leggen. Ik weet dat het voor sommigen niet genoeg was, maar als groep hebben we de afgesproken aanpak gevolgd.”

