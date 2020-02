Engelse kranten lyrisch na droomdebuut Bergwijn: ‘Zéér veelbelovend’

‘Het was een grote dag voor de nieuwe aanwinst Steven Bergwijn. De jonge Nederlander maakte een vorstelijk doelpunt. Wat een moment was dat! Bergwijn’s doelpunt was een beauty, zo’n zuiver schot dat hij het al vierde voordat de bal de uitgestrekte hand van Ederson was gepasseerd’, schrijft The Daily Mail. Een paar minuten na zijn doelpunt moest Bergwijn zich laten vervangen vanwege kramp. ‘Tegen de tijd dat hij rond het veld naar de dug-out was gelopen, had hij een paar duizend nieuwe vrienden gemaakt én zijn ploeg opnieuw zien scoren.’

Om in je debuutwedstrijd in de hoogste divisie van Engeland te scoren is something else, vindtThe Guardian. 'De held van Spurs was Steven Bergwijn, die op de linkervleugel startte en zich zo rot rende, dat hij vanwege kramp noodgedwongen moest worden gewisseld. Voor die tijd was hij hoe dan ook in staat om de openingstreffer te forceren. Het was een verbluffend stukje techniek dat zich in een oogwenk leek te ontvouwen, de borstaanname gevolgd door de volley vanaf de rand van de zestien die in de verre hoek flitste.’

Jongensachtige blijdschap

Kort na de wedstrijd sprak Bergwijn over de jongensachtige blijdschap die hij voelde. ‘Het ongebreidelde geluk waarmee hij zijn doelpunt vierde, zei alles’, schrijft The Daily Telegraph. ‘Net op het moment dat Tottenham Hotspur het nodig had, drukte Bergwijn zijn stempel. Mourinho gooide de 22-jarige Nederlandse vleugelspeler meteen voor de leeuwen. Zeventig minuten later verliet hij het veld, ondanks de slopende kramp met een glimlach op zijn gezicht door een staande ovatie. Zijn schot was fantastisch, een lage volley in de hoek.’

The Mirror riep Bergwijn uit tot de absolute Man of the Match. ‘Wat een debuut. Supergoal, non-stop aan het werk, zéér veelbelovend.’