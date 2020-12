Engelse internationals Dortmund mogen niet naar hun familie deze kerst

Erling-Braut Haaland

Trainer Edin Terzic, de opvolger van de onlangs ontslagen Lucien Favre, hoopt begin volgende maand te kunnen beschikken over Erling-Braut Haaland. De Noorse topscorer van Dortmund is herstellende van een spierblessure. ,,Ik heb Erling zondag voor het eerst gezien", zei Terzic over de spits die revalideerde in Qatar. ,,Hij ligt perfect op schema. We gaan er vanuit dat hij in januari terug is."