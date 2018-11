Engelse bond: Guardiola mag niets positiefs of negatiefs zeggen over arbiters

Artsen schreven 726 keer ontste­kings­rem­mers voor op WK in Rusland

10:37 Op het afgelopen WK voetbal in Rusland waren er per wedstrijd gemiddeld elf spelers die ontstekingsremmers hadden genomen. Michel D’Hooghe, voorzitter van de medische commissie bij het toernooi, waarschuwt in Het Nieuwsblad voor dit medicijngebruik. ,,We hebben geen dopingcultuur, maar wel een cultuur van ontstekingsremmers.”