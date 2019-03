Engeland wil racistische Montenegrijnen laten bloeden

Zelf reageerde Sterling op het veld al. Toen hij de vijfde Engelse treffer voor zijn rekening nam, plaatste hij zijn handen demonstratief achter zijn oren. Een foto van deze actie plaatste hij later op Instagram met de tekst: ,,De beste manier om de haters stil te krijgen (ja, ik bedoel racisten).” Kwaliteitskrant The Times oordeelde dat Southgate bij een herhaling zijn spelers van het veld moet halen. ,,Genoeg is genoeg”, schreef de auteur.



,,Ik weet niet zeker of mijn spelers dat wel zouden willen”, reageerde Southgate. ,,Ze willen gewoon voetballen. Natuurlijk kunnen we een daad kunnen stellen, maar eerlijk gezegd heb ik de antwoorden niet.” Wel gaf hij aan, dat racisme niet louter in de Balkan voor problemen zorgt. Daarmee raakte hij een gevoelig punt. In de Premier League kregen enkele spelers dit seizoen ook te maken met uitwassen.