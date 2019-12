Engeland wanhoop nabij na ‘okselregel’ VAR: ‘Dit is absurd’

VideoDe ‘Video Assistent Referee’ lag al flink onder vuur, maar in Engeland zijn ze er nu helemaal klaar mee na enkele omstreden beslissingen gisteren in de Premier League. Drie treffers werden afgekeurd, mede door de zogenaamde ‘okselregel’. Daarvan was vooral Teemu Pukki (Norwich City) gisteravond tegen Tottenham Hotspur het slachtoffer. Ook bij Southampton-Crystal Palace en Brighton-Bournemouth zorgden videoscheidsrechters voor dubieuze beslissingen.

De kritiek in Engeland op de zogenaamde ‘okselregel’ zwelt deze dagen in alle hevigheid aan. De term raakte deze maanden in zwang bij besluiten van de VAR waarbij tot op ‘de millimeter’ kan worden bekeken of het lichaamsdeel waarmee kan worden gescoord zich in buitenspelpositie bevindt.



Op Twitter - en als anchorman van Match of The Day - foeterde Gary Lineker gisteren niet voor het eerst op de VAR. ,,Hier gaan we weer. Nog meer onzin van de VAR. De goal van Pukki wordt afgekeurd, terwijl hij op één lijn staat. Als je lijnen moet tekenen en het nog niet duidelijk is, stop dan alsjeblieft met het ondermijnen van de arbitrage op het veld. Absurd.”

Later deed Linker er op Twitter nog enkele schepjes bovenop. ,,Als de VAR een manager zou zijn geweest, was het enkele weken geleden al ontslagen.” En, met een woordgrapje: ‘If I were Pukki, I’d be puking. Wat een verschrikkelijke beslissing.’ (Als ik Pukki was zou ik kotsen).

Lineker kreeg veel bijval van fans en analytici, die het helemaal hebben gehad met de beslissingen ‘tot op de millimeter’. Onder hen ook Henry Winter, vooraanstaand journalist van The Times. ,,Dit is geen voetbal meer. De VAR verpest de vreugde. Het spel gaat om doelpunten, niet om oksels, stukjes huid op een schouder of een baard. Er is een herziening nodig.”

Dan Burn, verdediger van Brighton & Hove Albion, baalde vooral omdat hij na zijn eerste goal ooit - de 2-0 tegen Bournemouth - eerst flink uit zijn dak ging, maar met lege handen stond na de ingreep van de VAR. ,,Het was alleen een oksel waarmee ik buitenspel stond. Als we hiermee door willen gaan, dan is dat voor iedereen erg spijtig.”



Bij Southampton - Crystal Palace werd een treffer van Wilfried Zaha afgekeurd, nadat hij met zijn bovenlichaam hooguit een paar centimeter buitenspel stond.