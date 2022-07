Engeland van Sarina Wiegman vermorzelt Noorwegen en vestigt EK-record: ‘We willen het land trots maken’

Volledig scherm Sarina Wiegman zag Engeland een geweldige wedstrijd spelen. © AFP Het oude record stond ook op naam van Engeland, dat bij het EK van 2017 in Utrecht met 6-0 won van Schotland. Ook bij een EK voetbal voor mannen werd een wedstrijd nooit met zo’n groot verschil beslist. Het doelsaldo van Wiegman als bondscoach van Engeland neemt met deze uitslag steeds indrukwekkerende vormen aan: 93 goals voor en slechts 3 goals tegen na zestien wedstrijden sinds september vorig jaar.



Engeland rekende afgelopen woensdag in de openingswedstrijd op Old Trafford nog zuinig af met Oostenrijk (1-0) door een vroege goal van Beth Mead. Wiegman zag haar team in die eerste wedstrijd nog slordig omspringen met de kansen, maar tegen Noorwegen was er geen houden aan. Zeker in de eerste helft was bijna elke kans een goal. Halverwege stond het daardoor al 6-0 tussen de nummers acht en elf op de FIFA-ranking bij de vrouwen.

Georgia Stanway opende na ruim 10 minuten de score door een strafschop snoeihard voorbij de Noorse keepster Guro Pettersen te schieten. Amper drie minuten later was het al 2-0 via Lauren Hemp. Vervolgens scoorden spits Ellen White en rechtsbuiten Beth Mead ieder twee keer in de eerste helft.

In de tweede helft stokte de productie, maar Engeland liet nog steeds vloeiende aanvalscombinaties zien. Invalster Alessia Russo nam na 66 minuten de zevende goal voor haar rekening. Mead mocht even later aanleggen voor de achtste goal en haar derde van de wedstrijd. Engeland is nu al zeker van de kwartfinales.

‘Bijzondere avond’

Wiegman sprak na de monsterzege van een bijzondere avond. ,,Wat is hier aan de hand? Dat ging wel even door mijn hoofd. Noorwegen had geen antwoord op ons aanvalsspel. We creëerden kansen, maakten doelpunten en het was heel plezierig om naar te kijken”, zei ze bij de BBC.

Volledig scherm Beth Mead maakte een hattrick voor Engeland. © ANP / EPA Ze had zo’n grote overwinning niet verwacht. ,,Wedstrijden kunnen nog wel eens raar lopen. We hebben zo vaak gezien dat het 3-0 stond in een wedstrijd en het nog 3-3 werd, maar bij 5-0 wist ik wel dat Noorwegen niet meer zou terugkomen. We hebben laten zien hoe goed we zijn, maar tegelijkertijd is dit maar één wedstrijd. We mogen even genieten van het moment, maar blijven wel met beide benen op de grond. Na de groepsfase zullen we op een hoger niveau worden getest”, aldus Wiegman.

Op de persconferentie na afloop sprak Wiegman over een ‘geweldige wedstrijd. ,,Vooral vanwege de manier hoe we de tweede helft speelden. We stonden met 6-0 voor, maar bleven doorgaan. Dit had ik echt niet verwacht.We hopen dat mensen ervan genoten hebben en we willen het land trots maken. Vandaag hebben we echt een heel goede wedstrijd op de mat gelegd.’’

Oostenrijk nog in de race

Oostenrijk klom naar de tweede plaats in de poule. De Noord-Ierse vrouwen werden in Southampton met 2-0 verslagen. Voor Noord-Ierland staat door de tweede nederlaag vrijdag in de Britse derby tegen Engeland alleen de eer op het spel.

Katharina Schiechtl bracht Oostenrijk in de 19de minuut op voorsprong. Ze schoot in de rebound raak na een afgekeerde lage vrije trap van Sarah Puntigam. Daarna kon Noord-Ierland goed partij geven.

Het duurde tot de 88ste minuut totdat de wedstrijd werd beslist. Invaller Katharina Naschenweng ging binnen de zestien tussen twee tegenstanders heen en schoot in de korte hoek knap raak.

Dankzij de overwinning is Oostenrijk na de nipte nederlaag tegen Engeland nog in de race voor de volgende ronde.

