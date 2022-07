Engeland blijft ook zonder Wiegman scoren op EK in eigen land, Noorwegen al uitgeschakeld

Engeland was na de zeges op Oostenrijk (1-0 in openingsduel op Old Trafford) en Noorwegen (8-0 in Brighton afgelopen maandag) al zeker van poulewinst, maar dat was was voor bondscoach Sarina Wiegman geen reden om te wisselen. Ze gaf aan haar vaste assistent Arjan Veurink door dat hij dezelfde elf speelsters als in de eerste twee duels mocht opstellen en die speelsters maakten het vertrouwen vanavond opnieuw waar.



Noord-Ierland (een selectie met veel part-time voetbalsters) bood in de eerste helft dapper tegenstand, maar in de laatste vijf minuten voor rust scoorde Engeland dan toch twee keer. Fran Kirby schoot vanaf de rand van het strafschopgebied fraai raak en kort daarna schoot Beth Mead met links al haar vijfde doelpunt van dit EK binnen.



In de rust wisselde Veurink wel drie keer. Alessia Russo (23) kwam in het veld voor de ervaren spits Ellen White (33), die met 52 goals in 110 interlands jaagt op het Engelse doelpuntenrecord van Wayne Rooney (53 goals in 120 interlands) bij de mannen. Russo scoorde binnen acht minuten al twee keer. Eerst kopte de spits van Manchester United fraai raak en op aangeven van haar clubgenote Ella Toone, die ook was ingevallen, schoot ze even later de 4-0 binnen. Door een eigen goal van de Noord-Ierse verdedigster Kelsie Burrows werd het een kwartier voor tijd nog 5-0.