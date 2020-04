Engeland bidt voor Jimmy Greaves, de ‘Engelse Maradona’ die ook veel tegenslag kende

PortretHeel Engeland leeft mee met Jimmy Greaves (80), één van de grootste voetballegendes van het land, die gisteren in het ziekenhuis werd opgenomen. Wat maakt hem zo geliefd? Een portret van de topscorer aller tijden in het hoogste Engelse clubvoetbal, die ook door diepe dalen ging.

Even eerst dit: voor wie Jimmy Greaves nooit heeft zien spelen, denk dan aan het doelpunt van Diego Maradona tegen Engeland op het WK van 1986. Niet die handsbal, maar die fenomenale solo kort daarna. Na dat doelpunt werd in Engeland de vergelijking gemaakt met Greaves. Die dribbel was een beetje in zijn stijl.



,,Ik begon met dribbelen op het schoolplein. Puur op instinct. Soms had ik geen idee. Als ik erover ging nadenken, ging het minder’’, zei hij zelf over zijn manier van voetballen. Dat onbevangene mist hij wel in het voetbal van nu. ,,Tegenwoordig is voetbal tactisch net zo gecompliceerd als de chemische formule van het splitsen van een atoombom.’’

Jimmy Greaves in 2009.

Greaves ligt nu in het ziekenhuis in Chelmsford, vlakbij zijn woonplaats Essex. De zorgen in Engeland zijn groot, ook al omdat Greaves vijf jaar geleden een zware beroerte kreeg en sindsdien verzwakt is en in rolstoel zit. Volgens The Independent ging het vanochtend naar omstandigheden redelijk met hem. Hij had zijn vrouw Irene gebeld. Overigens zijn er geen sporen van het coronavirus aangetroffen, aldus de krant.

Vijf jaar terug zei Greaves tijdens zijn revalidatie. ,,Ik zou nu dood moeten zijn. Maar ik ben er nog en zal altijd blijven vechten om fit te worden. Ik wil sowieso de 90 halen.’’

Sportieve dreun

Greaves dankt zijn populariteit uiteraard voor een groot deel aan zijn indrukwekkende loopbaan. Niemand scoorde zo veel op het hoogste Engelse niveau: 357 keer, hoofdzakelijk voor Tottenham Hotspur. Maar daarover later meer. De Engelsman kende ook volop tegenslagen.

Om met de grootste sportieve dreun te beginnen: het WK van 1966. Greaves was in de vorm van leven tijdens dat toernooi in eigen land. Maar in de groepsfase raakte hij geblesseerd tegen Frankrijk. In de finale tegen West-Duitsland was hij wel weer hersteld, maar zat hij op de bank. Uitgerekend zijn vervanger Geoff Hurst werd de held met drie doelpunten. Op televisie was te zien hoe Greaves chagrijnig voor zich uitkeek, terwijl teamgenoten de zege (4-2) vierden.

Jimmy Greaves in 1965 in het Engelse nationale elftal.

Ook buiten het veld was er verdriet. Vooral om zijn zoon Jimmy jr, die nog voor zijn eerste verjaardag overleed. Daarover zij hij later: ,,Als ouders verwacht je dat je kinderen je overleven. Als dat niet gebeurt, voel je een leegte. Jimmy was een prachtige jongen en zijn tijd op aarde was te kort. Dat plaatst het verliezen van de WK-medaille aan Geoff in perspectief.’’

De spits stopte met voetbal in 1971, al zou hij jaren later nog zijn rentree maken bij bescheiden Engelse clubs. In de jaren 70 kampte hij met een ernstig alcoholprobleem, nadat hij moeite had gehad met zijn vertrek bij Spurs in 1970. Hij herstelde uiteindelijk van zijn verslaving. Zijn vrouw Irene ging tijdelijk bij hem weg, maar keerde drie maanden later terug. Nog steeds zijn ze samen. Greaves over die tijd: ,,Alles wat ik nog weet, is dat de jaren van 1974 tot 1978 totaal verloren zijn geweest voor me.’’

Italië

Terug naar de periode van glorie op het veld. Greaves brak door bij Chelsea, waar hij tweemaal topscorer van Engeland werd, zelfs ook in een jaar waarin de club als 18de eindigde. Het leverde hem een transfer op naar AC Milan. In Italië kon hij niet aarden, ondanks 9 goals in 12 wedstrijden hield het er snel voor gezien.

Jimmy Greaves aan het ontbijt tijdens het WK van 1966, dat voor hem teleurstellend eindigde, ondanks de wereldtitel.

Tottenham Hotspur nam hem over voor exact 99.999 pond. Tottenham wilde niet dat hij de eerste speler zou worden met een prijskaartje van minimaal een ton, want dat zou te veel druk op zijn schouders leggen. Bij Spurs werd Greaves nog vier keer topscorer van Engeland, en is daarmee nog altijd recordhouder. Hij won twee keer de FA Cup. Bovendien werd Spurs de eerste Engelse club die een Europa Cup won (de EC2). In de finale tegen Atlético Madrid werd het 5-1, met twee goals van Greaves. De koning van de dribbel was in zijn gloriedagen nauwelijks af te stoppen. Hij beklaagde zich wel eens over het harde spel van verdedigers. ,,Tenzij je een mes meeneem naar het veld, kreeg je nooit een boeking.’’

Zwerfhond

Volledig scherm Jimmy Greaves gaat deze hond vangen tijdens het WK van 1962. © AD In het Engelse elftal scoorde Greaves 44 keer. Hij staat daarmee vierde op de topscorerslijst aller tijden, achter Wayne Rooney (53), Bobby Charlton (49) en Gary Lineker (48). Ook op het WK van 1962 van Greaves van de partij. Hij maakte één doelpunt, tegen Argentinië. Zijn meest memorabele actie was echter in de kwartfinale tegen Brazilië (3-1 nederlaag). De rappe Engelsman slaagde erin de zwerfhond te vangen die het veld was opgerend. De Braziliaanse speler Garrincha heeft het beest vervolgens meegenomen als huisdier.