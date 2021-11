Enes Sali (15) de jongste international ooit? Nee hoor, hij staat niet eens in de top 30

Zo jong als debutant Martin Ødegaard in 2014 is Enes Sali niet, maar de 15-jarige Roemeen komt wel met stip binnen in een lijstje met piepjonge Europese internationals. Bondscoach Mirel Radoi liet de geboren Canadees, exponent van de beroemde voetbalacademie La Masía van FC Barcelona, vanavond debuteren met een korte invalbeurt tegen Liechtenstein. Sali is vandaag 15 jaar en 261 dagen oud. Dit zijn de jongste debutanten ooit in het interlandvoetbal.

Sali viel vanavond in Vaduz in de 82ste minuut in voor Andrei Ivan. Het team van bondscoach Mirel Radoi stond op dat moment al met 0-2 voor door goals van Dennis Man en Nicușor Bancu.



Statistiekenfabriek Gracenote durft zijn hand er niet voor in het vuur te steken - er is niet van alle landen geschiedkundige data bekend - maar de top 30 van het recordboek van jongste internationals ooit gaat de piepjonge Enes Sali mondiaal gezien sowieso niet halen.

In de top van een flinke lijst met gedebuteerde scholieren uit de meest exotische uithoeken ter wereld komt Sali niet voor. De jongste speler ooit in een interland, zover Gracenote als gemeld kan achterhalen, is ene Lucas Knecht. De verdediger, die werd geboren in de Verenigde Staten, kwam op 1 april 2007 namens de zogenaamde Noordelijke Marianen in actie in de interland tegen Guam. Knecht was tijdens het met 9-0 verloren duel 14 jaar en twee dagen oud.



In de top van het klassement (zie top 5 in de tabel hieronder) wemelt het verder met namen van jochies uit landen als Turks- en Caicoseilanden, Benin of Myanmar. Van Knecht werd sindsdien weinig vernomen. Hij hield aan zijn puberdebuut in het shirt van Noordelijke Marianen wel een eigen Wiki-pagina én een vermelding in het Guinness Book of Records over.

Kijken we louter naar Europa dan is het debuut van Enes Sali zeker vermeldenswaardig. Inclusief oefeninterlands staat de speler van Farul Constanta, de club van de Roemeense legende Gheorghe Hagi, net achter Martin Ødegaard, de Noor die op 27 augustus 2014 15 jaar en 253 dagen oud was toen hij debuteerde tegen de Verenigde Arabische Emiraten.



Pakken we alleen de zogenaamde competitieve interlands mee, dan is Sali zelfs de jongste Europeaan ooit. Ødegaard was 15 jaar en 300 dagen oud toen hij zijn eerste competitieve interland speelde, in een EK-kwalificatiewedstrijd in 2014 tegen Bulgarije. Sali vanavond dus 39 dagen jonger.

De jongste Oranje-international is al 90 jaar lang Hagenaar Mauk Weber, die 17 jaar, 3 maanden en 14 dagen oud was toen de ADO-verdediger op 14 juni 1931 in Kopenhagen debuteerde tegen Denemarken.

Volledig scherm Martin Ødegaard in 2014: de jongste debuterende Europees ooit. © EPA