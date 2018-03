Energieke Gattuso klaar voor strijd met uitgebluste Wenger

AC Milan en Arsenal kwamen elkaar de afgelopen tien jaar twee keer eerder tegen, in 2008 en 2012. Beide keren was dat in de achtste finales van de Champions League. De eerste keer ging Arsenal (met Cesc Fàbregas en Robin van Persie) door naar de kwartfinale, de tweede keer was Milan (met Mark van Bommel, Clarence Seedorf en Zlatan Ibrahimovic) over twee duels sterker. Nu komen de clubs elkaar weer tegen in de achtste finales, maar dan wel van de Europa League. Het zegt veel over de status van beide clubs, die zowel op nationaal als internationaal niveau flink zijn afgegleden de afgelopen jaren.

Melkkoe

Arsenal speelt dit seizoen voor het eerst sinds het seizoen 1997/1998 niet in de Champions League, nadat Wenger vorig jaar voor het eerst buiten de top vier eindigde in de Premier League met Arsenal. Als pleister op de wonde werd wel voor de derde keer in vier seizoenen de FA Cup gewonnen door The Gunners, maar veel supporters van Arsenal zagen dat toch vooral als een mooi afscheidscadeau voor Wenger. De Fransman bracht Arsenal met spelers als Dennis Bergkamp en Thierry Henry vele successen in de jaren op het knusse Highbury, maar sinds de verhuizing naar het Emirates Stadium in 2006 bleef de prijzenkast akelig leeg: twee keer de Community Shield en dus drie keer de FA Cup, maar serieus meedoen om de landstitel was er sinds de verhuizing nooit meer bij. Dat terwijl de seizoenskaarten nergens in Europa zo duur zijn als bij Arsenal. Toch tekende Wenger afgelopen zomer bij, zelfs voor twee jaar.

Volledig scherm Duidelijke taal van de supporters van Arsenal: Wenger Out. © Getty Images Volledig scherm Arsène Wenger staart somber voor zich uit, materiaalman Vic Akers kan het niet meer aanzien. © AFP

De schreeuw om verandering is er bij Arsenal al jaren, maar de laatste maanden neemt die steeds grotere vormen aan. Bij iedere wedstrijd van Arsenal zijn metersgrote spandoeken met 'Wenger Out' te zien en sommige video's op het YouTube-kanaal ArsenalFanTV, waar fans in klare taal hun woede uiten, worden meer dan een miljoen keer bekeken. Arsenal is het lachertje van het moderne voetbal geworden: inkomsten gaan er voor de prestaties. De supporters van Arsenal zijn er klaar mee om als melkkoe te worden gebruikt. De ploeg van Wenger verloor zes van de laatste acht wedstrijden, waardoor de stemming binnen de spelersgroep en bij de supporters uiterst grimmig is.

Gattuso brengt weer leven in Milan

Volledig scherm © Getty Images AC Milan speelde de afgelopen drie seizoenen zelfs helemaal geen Europees voetbal, nadat de ploeg in de nadagen van het Berlusconi-tijdperk was weggezakt naar de middenmoot van de Serie A. In april vorig jaar werd de zevenvoudig winnaar van de Europa Cup I/Champions League overgenomen door Chinese investeerders. Zij gaven afgelopen zomer liefst 200 miljoen euro uit aan nieuwe spelers, maar half oktober was Milan al afgehaakt in de Italiaanse titelstrijd. Eind november werd Vincenzo Montella ontslagen en vervangen door clubicoon Gennaro Gattuso (40), die doorschoof vanaf het hoogste jeugdteam. Onder zijn leiding won Milan dit jaar al acht keer en speelde het twee keer gelijk. Zijn team speelt weer zoals Gattuso het zo graag ziet: vol energie en passie voor de club. De speler van het seizoen is bovendien niet een van de vele dure aankopen - zelfs routinier Leonardo Bonucci stelt flink teleur - , maar een twintigjarige spits uit eigen jeugd: Patrick Cutrone, clubtopscorer met 14 goals.

Milan plaatste zich vorige week al voor de Italiaanse bekerfinale, klimt langzaam op in de Serie A en hoopt nu ook in Europa weer een rol van betekenis te spelen. Tegen het aangeschoten wild dat Arsenal momenteel is, lijkt het voetballeger van Gattuso vanavond de grote favoriet.